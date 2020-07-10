فيديو.. صراخ طفل مصري عذّبه والده يفطر القلوب

لم يلبث الشارع المصري أن يهدأ غضبه بعد انتشار مقطع فيديو لطالب يسحل كلباً بسيارته حتى الموت، حتى وعاد التنديد مجددا ليصبح سيد الموقع على وسائل التواصل في نصر بعد انتشار مقطع فيديو لطفل صغير عذّبه والده.

فقد وضع الأب ابنه على دالية شرفة منزله في منطقة المجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان شمال القاهرة، وتركه تحت أشعة الشمس الحارقة في درجة حرارة بلغت 45 درجة مئوية.

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ويظهر الطفل منهاراً من الصراخ والبكاء، خائفاً من علو الشرفة وخطورة المكان، حتى سارع الجيران لإبلاغ الشرطة نظراً لعدم استجابة الأب لطلباتهم بإنقاذ الطفل، زعماً منه أنه يؤدبه.

معتاد على تعنيف أولاده

كما أكدت شهادات الجيران أن الطفل ترك ساعات طويلة في هذا الوضع الصعب والخطير، كما طالبوا الجهات القضائية ومجلس حقوق الطفل بمعاقبة الأب نظراً لاعتياده على تعنيف أطفاله بطرق غير مسؤولة.

بدوره، أفاد عصام عبد القادر مصور الفيديو المرفق، في تصريخ خاص لـ"الخليج 365"، أن الواقعة حدثت في مجاورة ٤٦ الشباب مربع ١ عمارة ٧ بالعاشر من رمضان، أي أمام منزله، حيث كان والدا الطفل يتشاجرا مع بعضهما، كما اعتدى الأب بالضرب على ابنه الأكبر داخل الشقة، تاركا الطفل الآخر على الشرفة في حرارة الشمس، كما رفض كل توسلات الجيران لانتشاله.

وأكد الجار أنه تم إبلاغ الشرطة التي وصلت إلى المكان وأنقذت الطفل واصطحب الأب للتحقيق.