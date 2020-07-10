البرلمان العراقي يعلن وفاة النائبة ديالى بفيروس كورونا

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد
أعلنت مصادر اعلامية عراقية وفاة النائبة ورئيسة لجنة التعليم العالي عن محافظة ديالى غيداء كمبش اليوم الجمعة، بسبب فيروس كورونا.
وذكر النائب زياد الجنابي في بيان مقتضب، انه “ببالغ الحزن والاسى ننعى وفاة النائبة غيداء كمبش بعد إصابتها بفايروس كورونا”.
واضاف ان “وفاة كمبش خسارة كبيرة لمجلس النواب العراقي”.
من جهته، قال النائب في البرلمان مقدام الجميلي، في بيان: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الألم ننعى لكم زميلتنا العزيزة (النائبة د.غيداء كمبش ) الذي وافاها الأجل الآن بعد إصابتها بفايروس كورونا اللعين وصراعها معه لمدة أسبوعين”.
بدوره، قال النائب في البرلمان، رعد الدهلكي: “ببالغ الحزن والاسى وبقلوب يعتصرها الآلم ننعى لانفسنا ولكل ابناء ديالى العزيزة والشعب العراقي ، ابنة ديالى البارة ( النائبة د.غيداء كمبش ) التي وافاها الأجل بعد إصابتها بفايروس كورونا وصراعها معه لمدة أسبوعين”.
وأضاف، “يسقط من سمائنا كوكب جديد طالما كان نبراسا لأضاءة الدرب والدفاع عن حقوق الضعفاء في جميع المحافظات عموما وفي ديالى خصوصا، إنَّا لله وانا اليه راجعون”.
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