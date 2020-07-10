محمد اسماعيل - القاهرة - بلجراد - (د ب أ):

نجحت مجموعة من المتظاهرين في اجتياز السياج الحديدى أمام مبنى البرلمان الصربي ، وتمكنت من اقتحام المبنى مساء اليوم الجمعة.

وسمع دوي العديد من الانفجارات ، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت أصوات تلك الانفجارات نتيجة لإطلاق قنابل صوتية أو قنابل غاز مسيل للدموع.

وألقى المتظاهرون قنابل وحجارة على نوافذ البرلمان.

بدأ الاحتجاج قبل ذلك بعدة ساعات وكان سلمياً في البداية.

وتفجرت مشاعر الغضب ليلة الثلاثاء بعد أن قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش إنه سيتم فرض حظر للتجوال خلال عطلة نهاية الأسبوع بكاملها لمنع تفشي مرض كوفيد 19 في بلجراد. وتراجع الرئيس في قراره في وقت لاحق ، لكن الاحتجاجات استمرت وانتشرت إلى مدن خارج العاصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يقتحمون مبنى البرلمان في بلجراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.