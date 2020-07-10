​"القوى العاملة": شارة التحقق الزرقاء على صفحة الوزارة في "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، عن وجود العديد من الصفحات الوهمية والمزيفة التي تحمل اسم الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، واللينك الخاص بها هو:أضغط هنا

وتهيب الوزارة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه الصفحات الوهمية، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة و صفحتها الرسمية المشار إليها.