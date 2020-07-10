الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3.6 مليون طن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.6 مليون طن حتى الآن.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بإجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 8 يوليو الحالي.

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وقال القصير، اليوم الجمعة، إن الصادرات بلغت 3 ملايين و621 ألف و259 طنًا من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح، مليون و387 ألف و625 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 667 ألف و546 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 273 ألف و312 طن بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 110 آلاف و5 أطنان، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 30 ألف و317 طن.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، أن تكويد المزارع التصديرية من العمليات المهمة، التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج، وتفعيل منظومة التتبع التي تعتبر شرطًا أساسيًا لمعظم الدول.