دراسة: برودة الشتاء ستزيد من إنتشار كورونا

إكتشف فريق بحث من الهند، العلاقة بين متوسط درجة الحرارة في البلاد، وعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، زعم العلماء، أن درجات الحرارة الباردة القادمة في الشتاء، ستؤدي إلى زيادة انتشار كورونا.

ووجد الباحثون، ارتباطا كبيرا بين البلدان التي شهدت درجات حرارة بيئية أكثر برودة، وتفشي واسع لعدوى الفيروس.

وإعتبر الفريق إن الصيف قد يوفر أفضل نافذة للقتال ضد الفيروس.

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و قام الكيميائي الحيوي “تشاندي ماندال”، من جامعة راجستان المركزية، و”ماهافير سينغ بانوار”، من جامعة باناراس هندو، بجمع متوسط درجات الحرارة وعدد حالات كورونا النشطة في بلدان مختلفة.

ووجد الثنائي أن البلدان ذات خطوط العرض المرتفعة “المناخات الأكثر برودة”، كانت أكثر عرضة للإصابة بأعداد أكبر من حالات فيروس كورونا.

وفي المقابل، تميل حالات كورونا أقل إلى الحدوث في المناخات الأكثر دفئا وخط العرض الأقل.