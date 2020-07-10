وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفياً مع نظيره الألماني الوضع فى ليبيا

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بحث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الألمانى هايكو ماس، الوضع فى ليبيا وسبل التعافى الاقتصادى العالمى بعد جائحة كورونا.

ووفقا لبيان نشره الموقع الإلكترونى لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد

ناقش المسئولان، خلال الاتصال الهاتفي، أولويات ألمانيا فى فترة رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، والتى بدأت فى الأول من يوليو الجاري.

وناقش بومبيو وماس سبل تحقيق الانتعاش الاقتصادى فى أعقاب جائحة "كورونا"، والتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لمواجهة الصين، وخطوات نحو وقف دائم للعنف والتقدم فى الحوار السياسى فى ليبيا.

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وأكد وزير الخارجية الأمريكي، من جانبه، التزام بلاده بالعلاقة عبر الأطلسية وضرورة استمرار العمل المنسق لمواجهة التحديات العالمية، بحسب البيان.