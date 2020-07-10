توقعات بتأثر 250 ألف شخص في السودان بالفيضانات هذا العام

ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية فى السودان "أوتشا" أن أكثر من 250 ألف شخص قد يتضررون من الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال موسم الأمطار الحالى فى السودان (يونيو - سبتمبر).

وأوضح مكتب "أوتشا"، فى تقرير، أن هيئة الأرصاد الجوية فى السودان أوضحت أنه رغم التأخير فى بداية الموسم، فإنها تتوقع هطول أمطار فوق المعدل الطبيعى فى معظم الولايات بين يوليو وأغسطس، مما قد يؤدى إلى فيضانات، تسبب خسائر مادية وبشرية.

ورجح مكتب "أوتشا" أن يؤدى الوضع إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة فى السودان، ويمكن أن يؤدى الوصول المحدود إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وظروف النظافة السيئة فى بعض المناطق، إلى زيادة خطر حالات الطوارئ الصحية، بما فى ذلك ارتفاع مستويات انتقال فيروس كورونا المجتمعى فى أماكن النزوح.

وأضاف: "من شأن الأضرار المحتملة للمحاصيل والأراضى الصالحة للزراعة أن تشكل خطراً خطيراً

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لانعدام الأمن الغذائى فى أجزاء كثيرة من السودان، وتزيد من ضعف الأشخاص الذين يواجهون بالفعل زيادة الجوع".

وأشار إلى أن السلطات والشركاء فى المجال الإنسانى يعملون بالفعل على الاستعداد والاستجابة الإنسانية المحتملة، حيث اجتمعت فرقة العمل الحكومية المعنية بالفيضانات، بقيادة مفوضية العون الإنساني، لتقييم القدرة التشغيلية والثغرات المحتملة.

ووضع العاملون فى المجال الإنسانى خطة للتأهب والاستجابة لدعم الاستجابة التى تقودها الحكومة ولضمان تقديم المساعدة فى الوقت المناسب، وتجرى السلطات السودانية والشركاء الآن عملية رسم خرائط المخزون، كما أن عملية إعادة التخزين جارية لضمان توفر الإمدادات الكافية.