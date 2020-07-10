أبرز المعلومات عن أحمد بن سلطان القاسمي بعد وفاته

توفي أمس الخميس الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال تواجده في المملكة المتحدة.
كما نعاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
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وقال محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على تويتر: "رحم الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي. خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ سلطان
وقال محمد بن راشد آل مكتوم، "تعازينا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ولشعب الإمارات، في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، طيب الله ثراه. عظم الله أجركم.. وأحسن عزاءكم.. وألهمكم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما نعى ديوان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ أحمدبن سلطان القاسمى نائب حاكم الشارقة.
وتقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات عن القاسمي، اسمه بالكامل أحمد بن سلطان بن صقر بن خالد بن سلطان القاسمي، ولد عام 1948 في الشارقة، وهو أحد أبناء حاكم الشارقة الأسبق الشيخ سلطان بن صقر القاسمي.
كما شغل القاسمي، منصب رئيس مجلس النفط بالشارقة، والرئيس الفخري لشركة دانة غاز، إلى جانب ترأسه مجلس إدارة شركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة "شالكو".
كما تم اختيره في التشكيل الوزاري الأول كوزير للعدل في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حتى العام 1977، وظل حتى التشكيل الوزاري الثالث في العام 1990، ليتم تعييّنه بعدها نائبًا لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ليظل في منصبه لأكثر من ثلاثين عامًا حتى وفاته، أفنى فيها جل وقته وجهده في خدمة إمارة الشارقة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.
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