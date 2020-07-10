كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد لحظة اقتحام مئات المتظاهرين لمقر التلفزيون في مالي "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقف تلفزيون "ORTM" الحكومي في مالي عن البث، اليوم الجمعة، بعد أن قام المئات من المتظاهرين باقتحامه مطالبين باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وخرجت المسيرة إلى باماكو وتحولت إلى فوضي بعد أن حاول المتظاهرون احتلال المباني الرئيسية بما في ذلك الجمعية الوطنية ودار البث الحكومية.

وطالب قائدي المظاهرات الاحتجاجية باحتلال المباني بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ومواقع رئيسية أخرى في بداية حملة العصيان المدني لإجبار كيتا على الاستقالة لفشله في تقديم حلول لمشاكل مالي الأمنية والاقتصادية.

ونظم محتجون في مالي مظاهرة ضخمة مجددا في العاصمة باماكو اليوم، بعد أن رفض ائتلاف معارض للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا تنازلات قدمها على أمل تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر.

واحتشد آلاف المحتجين في ساحة الاستقلال بالمدينة وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات تطالب الرئيس بالتنحي في ثالث مظاهرة حاشدة في الأسابيع الماضية.

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وتثير الأزمة التي تفجرت منذ إجراء انتخابات تشريعية متنازع على نتيجتها في مارس، قلقا متناميا لدى دول الجوار والقوى العالمية، إذ يخشون أن تزيد من الاضطرابات في البلاد وتعرض للخطر حملة عسكرية مشتركة ضد متشددين إسلاميين في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.

وقال كيتا يوم الأربعاء، إنه منفتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتغيير أعضاء المحكمة العليا وحل البرلمان إذا لم يتسبب ذلك في أزمة جديدة، لكن معارضيه قالوا إن تلك المقترحات ليست كافية.

ويأتي احتجاج يوم الجمعة بعد مظاهرتين في يونيو شارك فيهما الآلاف لمطالبة كيتا بالاستقالة بسبب إخفاقه في تقديم حلول لأزمات البلاد الأمنية والاقتصادية.

وفاز كيتا في عام 2018 بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات لكنه يواجه معارضة متنامية لقيادته للبلاد في ظل تزايد أعمال العنف من جانب متشددين إسلاميين وتفاقم الأزمة الاقتصادية.