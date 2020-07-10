كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انقطاع بث التلفزيون في مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قناة العربية في خبر عاجل لها، أنه تم انقطاع بث التلفزيون الرسمي في مالي بعد أن قام مئات من المتظاهرين باحتلال المبني.

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وكان قد قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه حدث إصابة 3 جنود من قوات حفظ السلام في مالي التابعة للأمم المتحدة "مينوسما"، وذلك على خلفية اصطدام المركبة التي تقلهم في لغم، ما أدى إلى انفجاره، وذلك في بلدة كيدال.

وأوضح دوجاريك أن المركبة التي كان يستقلها الجنود هي جزء من قافلة لوجستية، بمنجم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام، من بينهم واحد أصيب بجروح خطيرة. وأعرب عن أسفه للحادث متمنا لهم الشفاء العاجل مؤكدا على متابعه المسئولين بالمنظمة للحادث.