لبنان: 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الجمعة، تسجيل 71 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو أعلى معدل يومي حتى الآن. ووصف حسن الرقم بأنه مخيف وحث الناس على استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة.

وسجل لبنان ما يزيد عن 2000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و36 حالة وفاة منذ فبراير.

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وقال وزير الصحة "ندق ناقوس الخطر على عدم التزام المجتمع. كل دول العالم فتحت وبدأت ترتفع الارقام ولكن عندنا نحن الرقم يخوف"، مشيراً الى أن حصيلة الاصابات الجديدة خلال يومين بلغت 135 توزعوا على أكثرية المناطق اللبنانية.

وعزا حسن ارتفاع عدد الحالات إلى 3 أسباب أولها بعض المغتربين الذين وصلوا إلى لبنان منذ فتح المطار في الأول من يوليو، ولم يلتزموا بالحجر المنزلي، مشيراً إلى أن أحدهم تسبب في إصابة 12 شخصا في حفل زفاف بالفيروس في حين تسبب آخر في عدوى 12 شخصاً آخرين في جنازة.

كما ظهرت مجموعة ثانية من العدوى بين الممرضات والأطباء في المستشفيات. أما المجموعة الثالثة فكانت بين العمال الذين يعملون في جمع النفايات.