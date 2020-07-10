فيتو روسي صيني ضد قرار إدخال المساعدات إلى سوريا لمدة 6 أشهر

أعلنت روسيا والصين، اليوم الجمعة، استخدام حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح بإدخال المساعدات إلى سوريا عبر منفذين حدوديين لمدة 6 أشهر.

ويذكر أن استخدمت روسيا والصين يوم الثلاثاء 07 يوليو 2020 حقّهما في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار ينصّ على تمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر نقطتَي دخول حدوديّتَين، بحسب ما أفاد دبلوماسيّون.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك رداً على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول الفيتو الروسي الصيني إن “موسكو تشعر بخيبة أمل من الطريقة التي سمح بها بومبيو لنفسه بالتعليق على المناقشات في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار حول آلية نقل المساعدات الإنسانية لمدة عام عبر الحدود إلى الجمهورية العربية السورية” مبينة أن مثل هذا الموقف يمثل “محاولة أخرى لتشويه الحقائق والواقع من أجل المصلحة السياسية الضيقة”.

وأوضحت الخارجية في بيانها أن روسيا “لا تعترض على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود لكنها تعتبر أنه من الضروري جعلها تتماشى مع الوضع الحقيقي على الأرض وخاصة في إدلب” مؤكدة أن روسيا كانت ولا تزال تدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية لسورية لكن بالتنسيق مع حكومتها.

وأعربت الخارجية الروسية عن أسفها لأن “الولايات المتحدة ومن يشترك معها بالأفكار ينجحون في التلاعب في المؤسسات الإنسانية البحتة” لتحقيق أجنداتهم الخاصة.

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وكان بومبيو حرض على فرض عقوبات ضد روسيا والصين بعد استخدامهما “فيتو” ضد مشروع قرار تمديد الالية بينما صوت مجلس الامن الدولي وبتحريض من الولايات المتحدة ضد مشروع قرار روسي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية من خلال معبر حدودي واحد.