العدد 3239 – 11 يوليوز

للمرة الرابعة.. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستدعي الصحافي عمر الراضي وكالة إنعاش التشغيل: عملية إدماج الشاب في سوق الشغل تجاوزت 125٪؜ سنة 2019 زيان: احتجاجنا ضد طغيان النيابة العامة ولحماية الحق في المرافعة.. واش بغيتو المحامي يولي “قطيوط”- فيديو

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