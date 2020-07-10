القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختفت آثار شاب، مساء الجمعة، في شاطئ "الليدو" في أسدود.
وقالت الشرطة في بيان إنّ الشاب الذي فقدت آثاره كان برفقة صديق له، ودخلا إلى الماء مع بعضهما البعض قبل أن يغرقا.
وأضاف البيان أنّ أحد الشابين تمكّن من تخليص نفسه والنجاة، بينما فقد التواصل مع الشاب الآخر.
وقالت الشرطة إنها تواصل عمليّات الإنقاذ والبحث عن الشاب.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء آثار شاب في شاطئ أسدود.. وصديقه يتمكن من النجاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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