شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. ارتفاع قياسي بأمريكا وتراجع في بريطانيا وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 59,260 إصابة جديدة و 799 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 3,106,931 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132,855 حالة وفاة.

فيما تراجعت حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) اليوم الجمعة، في المملكة المتحدة وذلك لليوم الثالث على التوالي لتصل إلى 48 حالة، وفقا لوزارة الصحة في لندن.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس المميت تراجعت أيضا لتصل إلى 512 حالة، مقارنة بـ 642 حالة خلال الساعات الـ 24 السابقة.

Advertisements

ورجحت البيانات التي نشرتها الحكومة البريطانية أمس الخميس، تراجعا في انتشار الفيروس الفتاك، فيما وصفت هذه البيانات بأنها التحديث الأول منذ إعادة فتح الحانات والمطاعم والفنادق في انجلترا يوم السبت الماضي.

فيما سجلت فرنسا 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 170752 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية اليوم، إلى أنها سجلت 25 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 004ر30 حالات.