شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحثُ مواطنيها والمقيمين بعدم السفر والان نبدء بالتفاصيل

حثت وزارة الصحة الكويتية، مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض كوفيد-19 واستمرار انتشار العدوى رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم.

وكان المكتب الإعلامي للحكومة، قال الشهر الماضي إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من الأول من أغسطس بعد تعليقها في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.