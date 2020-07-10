شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا: المغرب 249 والجزائر 434 وتونس 9 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 249 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعةً الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 15328.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 243 بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 11827 بعد تعافي 380 شخصاً.

فيما كشف الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم الجمعة، عن تسجيل 434 إصابة جديدة بكورونا في بلاده ليرتفع إجمالي الإصابات الى 18242.

وحسب المتحدث، تم تسجيل 8 وفيات جديدة بكورونا في الجزائر خلال ال 24ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الأزمة الى 996.

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وحسب وزارة الصحة الجزائرية، فقد تم تسجيل 487 حالة شفاء جديدة، ليصل اجمالي الحالات المتعافية13124فيما تتواجد 50 حالة في العناية المركزة.

بينما سجلت تونس 9 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1240 إصابة مؤكدة.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية اليوم، أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 879 تحليلاً مخبرياً، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1067 حالةً.

وأفاد بعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بهذا الوباء ليستقر عدد المتوفين عند الرقم 50 حالة وفاة.