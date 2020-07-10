انت الان تتابع منظمة الصحة: انتشار كورونا عبر الهواء مبعث قلق لكن الرذاذ أكثر شيوعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منظمة الصحة العالمية

قالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية المختصة بجائحة مرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء كان دوما مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعا للعدوى على ما يبدو.

ونشرت المنظمة أمس الخميس تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم.