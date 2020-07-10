القضاء التركي يلغي قرار تحويل مسجد "آيا صوفيا" إلى متحف

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ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 القاضي بتحويل مسجد (آيا صوفيا) بإسطنبول إلى متحف.
وذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء أن المحكمة استمعت في 2 يوليو الجاري إلى الأطراف المعنية في إطار قضية رفعتها جمعية معنية بحماية الأوقاف التاريخية لإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934الخاص بتحويل مسجد (آياصوفيا) إلى متحف.
وعقب الانتهاء من النظر في القضية قررت الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا إلغاء قرار مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل أفادت وسائل الإعلام التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مرسوما يحول (آيا صوفيا) إلى مسجد وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن "فتح (آيا صوفيا) للعبادة لا ينقص شيئا من هويته التاريخية العالمية" مشيرا إلى أن بإمكان مزيد من الناس زيارته.
وحولت كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد مع فتح العثمانيين للقسطنطينية عام 1453 ثم صار متحفا عام 1935 على يد رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بهدف "إهدائه إلى الإنسانية".
وسبق أن اقترح الرئيس التركي أردوغان إعادة المبنى الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلى مسجد مرة أخرى.
ووصف أردوغان الأسبوع الماضي انتقاد التحويل المحتمل لهذا الأثر التاريخي بأنه هجوم على سيادة تركيا.
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