الاحتجاجات تعود إلى تامنسيت.. إنزال أمني مكثف والسلطات تمنع المتظاهرين من التجمع

ذكر ناشطون بإقليم الحسيمة أن السلطات المحلية في منطقة تماسينت، تدخلت اليوم لمنع وقفة احتجاجية، كانت قد أعلنت عن فعاليات محلية عن تنظيمها، للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وذكرت مصادر إعلامية، أن البلدة المذكورة، عرفت صباح اليوم الجمعة إنزالا أمنيا مكثفا لمنع تنظيم الوقفة الإحتجاجية، شاركت فيه قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة، وهي الوقفة التي كان منتظرا أن تحمل مطالب تنموية، بالإضافة إلى الإحتجاج على أشغال تزفيت إحدى الطرق الرئيسية التي اعتبرت غير مطابقة للمواصفات التقنية.

وكانت البلدة، قد شهدت مؤخرا احتقانا اجتماعيا، ارتبط بعضها بملف دعم المتضررين من جائحة كورونا، فيما تتعلق مسيرة اليوم بمطالب تنموية.