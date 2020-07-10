اخبار العالم

الاحتجاجات تعود إلى تامنسيت.. إنزال أمني مكثف والسلطات تمنع المتظاهرين من التجمع

0 نشر
alyaoum24 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

ذكر ناشطون بإقليم الحسيمة أن السلطات المحلية في منطقة تماسينت، تدخلت اليوم لمنع وقفة احتجاجية، كانت قد أعلنت عن فعاليات محلية عن تنظيمها، للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وذكرت مصادر إعلامية، أن البلدة المذكورة، عرفت صباح اليوم الجمعة إنزالا أمنيا مكثفا لمنع تنظيم الوقفة الإحتجاجية، شاركت فيه قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة، وهي الوقفة التي كان منتظرا أن تحمل مطالب تنموية، بالإضافة إلى الإحتجاج على أشغال تزفيت إحدى الطرق الرئيسية التي اعتبرت غير مطابقة للمواصفات التقنية.

وكانت البلدة، قد شهدت مؤخرا احتقانا اجتماعيا، ارتبط بعضها بملف دعم المتضررين من جائحة ، فيما تتعلق مسيرة اليوم بمطالب تنموية.

107668978_2866398293472199_2601560050191292949_n
108117611_2866398246805537_4520546690970363536_n
108172896_2866398343472194_5240055575888820928_n
107947822_2866398093472219_5473764924405232032_n
107705389_2866398406805521_5497203755075353062_n
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتجاجات تعود إلى تامنسيت.. إنزال أمني مكثف والسلطات تمنع المتظاهرين من التجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا