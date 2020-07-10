نبض الشبكة: آمال الجمالي لم يقتلها أبوها وحده بل بـ"تواطؤ الشرطة الغزيّة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثارت جريمة القتل في غزة، التي أودت بحياة الطفلة آمال الجمالي على يد أبيها، ليل الخميس الجمعة، غضب الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقتلت الليلة الماضية، الطفلة آمال الجمالي "10 سنوات" من سكان حي التفاح بمدينة غزة، على يد والدها أحمد الجمالي. وقال جيران الطفلة الضحية إن والد الطفلة الذي يعمل سائق وهو موظف متقاعد كان يعنّف أطفاله ويتلكأ في إرسالهم إلى أمهم التي تطلقت منه قبل أن يتزوج بأخرى.

وأضافوا أنه سبق وأن ألقى ابنه من طليقته من شباك المنزل ومكث في العناية المركزة عدة أيام، بينما هربت الطفلة آمال إلى مركز الشرطة في منطقتهم للإبلاغ عن العنف الذي تتعرض له 6 مرات، وفي كل مرة يتم أخذ تعهّد من الأب ويرجعون الطفلة له.

ودان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجريمة مطالبين بإيقاع أقصى العقوبة على الأب الذي قتل طفلته، ووضع حد لسلطة العشائر، التي تنهي مثل هذه القضايا بالحلول الرضائية بمنأى عن القانون وهو ما يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، بينما طالبوا بالإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف وعدم السكوت على أي حالة عنف.

رصد لكم موقع عرب 48 بعضًا من ردود الأفعال عبر منصات التواصل الاجتماعي:

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وكتبت ريم عبر حسابها في "تويتر" أن "6 مرات سلُمت فيها آمال لأبيها المعنف! 6 مرات انخذلت من النظام ومن الدولة ومن أبيها... آمال هي ضحيه دوله ونظامها في المقام الأول ثم ضحيه مُجرم حُر بتشجيع من النظام له... انصفوا آمال.. انصفوا طفلة غزه.. انصفوا أمها.. آمال مش أول طفلة لكنها القضية إلى قسمت ظهر البعير!".

أما فداء فانتقدت تخاذل المؤسسات المسؤولة عن أمن في غزة، فكتبت: " أخت وأخو آمال الأطفال السلطات رح تخليهم في حضانة أهل الأب ولا يعطو الحضانة للأم؟ مطولين ليرفعوا سن الحضانة ويطبقوا آليات بتضمن أمن وسلامة الأم والأطفال؟ الجهات المسؤولة اللي تركت الأطفال بين إيدين أب مجرم شركاء في الجريمة".

أما حساب جليل فكتب: "القوانين في غزة والتبرير والتساهل مع المبررين والغطاء الديني والاجتماعي هوا السبب .. وتتحمل السلطات في غزة كافة أسباب التخلف و الهمجية والعنف الأسري ".

وكتب حساب "المرصد الأورومتوسطي": "تلقينا تقارير صادمة بمقتل الطفلة أمال الجمالي (10 أعوام) على يد والدها في قطاع غزة. التقارير كشفت أنّ والد الضحية كان يعتدي عليها باستمرار، وأنّها لجأت إلى مركز شرطة الحي عدة مرات لحمايتها، ولكنّ في كل مرة كان الجاني يوقع تعهدًا بعدم الاعتداء على الضحية ويُفلت من العقاب".

أما هبة ريّان فغرّدت: "أول خطوة من خطوات التخلّص من الغباء المجتمعي، والتستر اللاأخلاقي على الجرائم الأسرية، يجب قمع كل من العشائر ولجان الإصلاح، وإسكانهم بالقوة، ومنع تدخلهم في الشأن المدني".