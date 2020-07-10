ريال مدريد يحدد حجم إصابة مارسيلو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي له، اليوم الجمعة، عن إصابة ظهيره الأيسر، البرازيلي مارسيلو دا سيلفا.

وغاب مارسيلو، عن تدريبات الفريق الملكي، أمس الخميس، دون الإعلان عن أسباب واضحة، كما تم استبعاده من قائمة مباراة ديبورتيفو ألافيس، المقررة اليوم الجمعة.

وقال ريال مدريد، في بيانه "أظهرت الفحوص التي أُجريت اليوم للاعبنا مارسيلو، من قبل الفريق الطبي للنادي، أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة بفخذه اليسرى".

ولم يكشف الريال مدة غياب ظهيره عن الملاعب، مكتفيًا بالقول إن موعد عودته يعتمد على تطور حالته.

ويتصدر الفريق الملكي جدول ترتيب الليغا قبل مباراة ألافيس، بفارق نقطة واحدة عن غريمه وأقرب ملاحقيه برشلونة، الفائز على جاره إسبانيول (1-0) في ذات الجولة.