كلوب: أتمنى ألا يمرر اللاعبون الكرة لصلاح لهذا السبب!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن دعمه للاعبه المصري، محمد صلاح، في مسعاه للظفر بجائزة هداف الدوري للمرة الثالثة على التوالي، بيد أنه تمنى ألا يكون جل تركيز الفريق على هذا الأمر.

وكان ليفربول، قد حسم إحراز لقب الدوري للمرة الأولى بالأعوام الثلاثين الأخيرة، والآن يهدف صلاح للاحتفاظ بلقبه الذي أحرزه الموسم الماضي بالاشتراك مع زميله ساديو ماني، ومهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانغ.

ويملك الدولي المصري، في رصيده حاليًا 19 هدفا، بفارق 3 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، قبل مباراة الفريق غدًا السبت أمام بيرنلي "أتمنى ألا يكون الشبان يمررون الكرة لصلاح لهذا السبب فقط".

وأوضح "شاهدت الإعادات من مباراة برايتون. لم يكن بوبي (فيرمينو) في أفضل موقف للتسديد وكان مو في مكان أفضل. لا أعتقد أنه مرر له من أجل الحذاء الذهبي فقط، لا يجب أن تتمتع بهذه العقلية".

وأضاف "الجميع يريد التسجيل، بوبي يريد تسجيل الأهداف، هذه هي العقلية التي يجب أن نتمتع بها، وهذه العقلية التي نحتاجها".

Advertisements

وتحدث كلوب عن ثبات مستوى صلاح، بقوله "إنه أمر مذهل، لا يمكن أن نكون في موقعنا الحالي من دون هذا الأمر، أرقامه جنونية، لقد ساهم في 100 هدف منذ قدومه إلى هنا، إنه استثنائي، أرقام من الطراز العالمي، لا يتوجب أن يتفاجأ أحد، نعرف أن هذا الأمر مميز".

وتناول كلوب العلاقة بين صلاح وماني "أنا متأكد أنها مسألة تنافسية، لكنه أمر صحي دائما، إذا كنت مهاجما وسددت ولم تسجل، فهناك فرصة تمرير لغيرك بنسبة 98%، هذا أمر يحدث بشكل معتاد، ثم يخلق الناس بلبلة منه، لم تكن العلاقة سيئة بينهما على الإطلاق".

وعن بيرنلي، أردف "بيرنلي كان استثنائيًا. لديهم بعض المشكلات التعاقدية أيضا، ما يجعلهم يتمتعون بتشكيلة صغيرة مع العلم أنهم يلعبون كل 3 أيام، أملك احتراما هائلا للنتائج التي حققوها، سنلعب أمام فريق يتمتع بسلوك رائع، دفاع جيد وقتال شرس على الكرات الثانية".

وأشاد كلوب بلاعبيه الغيني الذي قدم مستويات رفيعة في المباراتين الأخيرتين، وقال "التناغم يساعد، عندما بدأ كان جيدا بصورة استثنائية، لكن الإصابات لم تساعده على التأقلم، الأمر مختلف بنسبة 100% الآن، إنه متأقلم بشكل كامل في التشكيلة وهذا ما يحدث الفارق كله، من الصعب اقتحام تشكيلة تواصل الانتصارات".

وتابع "نابي كان معتادًا على ضغط الهجوم المرتد في لايبزيج، لذلك لم يكن بحاجة للتأقلم على ذلك، إذا أردت الأداء على أعلى مستوى يجب أن تقاتل مع نفسك، لكنه الآن يملك التناغم وهذا أمر جيد، الآن نمضي قدما".