فيديو يوثق تفخيخ «ميليشيا الحوثي» للقوارب المسيرة في البحر الأحمر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بث حساب “الحدث اليمني” التابع لشبكة “العربية”، مقطع فيديو يوثق قيام ميليشيات الحوثي بتجارب على أحد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بُعد والتي تستخدمها في تنفيذ عملياتها الإرهابية بمضيق باب المندب في البحر الأحمر.
وأظهر الفيديو قيام العناصر الحوثية بوضع المتفجرات على متن أحد الزوارق وتفخيخه بكمية كبيرة من المواد المتفجرة ثم دفعه باتجاه الأهداف، وهي محاولات تخريبية دأبت عليها جماعة الحوثي الإجرامية.
وأمس، أعلن متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية نوعية لاستهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأوضح “المالكي” أن العملية كانت عند الساعة (3:20) من فجر اليوم الخميس على مسافة 6 كلم جنوب ميناء الصليف شكلا تهديدًا وشيكًا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي.
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