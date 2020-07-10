شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان موعد النطق بالحكم في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق «رفيق الحريري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان موعد السابع من أغسطس للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تفجير بسيارة مفخخة عام 2005.

ووفقًا لما أعلنته المحكمة الدولية التي يقع مقرها في لاهاي الهولندية، فإن النطق بالحكم سيكون في القضية المرفوعة ضد أربعة مشتبه بهم من حزب الله يحاكمون غيابيًا.

وكان “سعدالحريري”قداغتيل مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة التي إن تي أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت.

