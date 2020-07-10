شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: مقتل «الهاشمي» يكشف وحشية الميليشيات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل، خلال إحاطتها الدورية اليوم: إن حادث القتل المروع الذي تعرض لها الخبير الأمني في العاصمة العراقية بغداد، هذا الأسبوع، أظهر بجلاء المخاطر التي يواجهها الأشخاص الذين يتجرأون على تحدي الميليشيات القوية في العراق، ويتحدثون عن انتشار الإفلات من العقاب والفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة في العراق ومكتب حقوق الإنسان تحققوا من عمليات القتل التي استهدفت مقتل 23 شخصاً وإصابة 13 شخصاً آخرين على صلة بالمظاهرات، في الفترة من 1 أكتوبر إلى 9 مايو، مرحبةً بالتزام الحكومة العراقية الجديدة، التي تشكلت في مايو، بتحديد عدد وملابسات جميع حوادث القتل الناجمة عن العنف المرتبط بالمظاهرات، بما في ذلك مقتل نحو 490 شخصاً في أثناء المظاهرات، أو بالقرب من مواقع الاحتجاجات.
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