شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد دعمها لاقتصاد العراق في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقامت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، آن - ماري تريفيليان اليوم بزيارة افتراضية إلى العراق وقفت من خلالها على دور المساعدات البريطانية في دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة العراقية، إضافة إلى المساعدة في تخفيف آثار أزمة انتشار المرض في البلاد.
وناقشت المسؤولة البريطانية خلال الزيارة إلى وزير المالية العراقي علي علاوي المساعدات التي يمكن أن تقدمها بلادها لدعم برنامج الإصلاحات، كما ناقشت مع عدد من رجال الأعمال الشباب التحديات التي تواجه الشركات في العراق، بما فيها الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا، ووقفت على دور الدعم البريطاني في مساعدة القطاع الخاص على النمو.
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