شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تقدر إصابة 4.4 مليون من سكانها بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية في فرنسا اليوم الجمعة إن نحو 4ر4 مليون شخص، أو ما يوازي 7ر6 بالمئة من سكان بر فرنسا الرئيسي، من المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا منذ منتصف أبريل. وذكرت هيئة الصحة العامة الوطنية الفرنسية في تحديثها الأسبوعي للوباء، إنه تم تقدير الرقم على أساس حملة اختبار الأجسام المضادة. وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا بمرض كوفيد19-، حيث تم تسجيل 29 ألفا و979 حالة وفاة حتى أمس الخميس. وتم فرض إغلاق شامل بشكل صارم منذ منتصف مارس حتى منتصف مايو.

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