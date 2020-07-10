2020-07-10 | 20:32
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وكانت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي، وعن طريق أمين السر محمد فرحان، قد خاطبت الاتحاد الآسيوي للعبة بخصوص كيفية اعتماد المقاعد الخارجية في المسابقات القارية بعد إلغاء الدوري العراقي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقرر الآسيوي، في كتابه المرسل إلى الهيأة التطبيعية، اعتماد نتائج تصنيف الدوري العراقي الممتاز لموسم (2018-2019)، لتحديد الأندية الممثلة للعراق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا لموسم 2021.
يشار إلى أن فريق الشرطة قد توج ببطل الدوري العراقي الممتاز لعام 2019، وحل القوة الجوية وصيفاً، والزوراء ثالثاً، وفريق النفط بالمركز الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر الآسيوي يعتمد تصنيف الموسم الماضي لمشاركة الأندية العراقية في أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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