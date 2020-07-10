الآسيوي يعتمد تصنيف الموسم الماضي لمشاركة الأندية العراقية في أبطال آسيا

أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي، بخصوص اعتماد مقاعد العراق الخارجية للموسم المقبل، وذلك بعد الغاء الدوري العراقي لموسم (2019-2020).



وكانت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي، وعن طريق أمين السر محمد فرحان، قد خاطبت الاتحاد الآسيوي للعبة بخصوص كيفية اعتماد المقاعد الخارجية في المسابقات القارية بعد إلغاء الدوري العراقي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقرر الآسيوي، في كتابه المرسل إلى الهيأة التطبيعية، اعتماد نتائج تصنيف الدوري العراقي الممتاز لموسم (2018-2019)، لتحديد الأندية الممثلة للعراق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا لموسم 2021.

يشار إلى أن فريق الشرطة قد توج ببطل الدوري العراقي الممتاز لعام 2019، وحل القوة الجوية وصيفاً، والزوراء ثالثاً، وفريق النفط بالمركز الرابع.