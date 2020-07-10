رئيس أركان الجيش يستذكر تحرير الموصل ويحيي أرواح الشهداء

استذكر رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله، الجمعة، الملاحم البطولية والشهداء في الذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، فيما حيّا أرواح الشهداء.



وقال يار الله في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمناسبة مرور ثلاث سنوات على ذكرى تحرير مدينة الموصل اتقدم بأحر التهاني والتبريكات لأخواني وأبنائي من ضباط ومنتسبي الجيش العراقي الباسل الذين سطروا اروع الملاحم خلال معارك التحرير ضد ارهابيي داعش، حيث قاتلوا مع باقي القوات الامنية البطلة من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب والحشدين الشعبي والعشائري وقوات البيشمركة وفرقة الرد السريع ومعهم صنوف الجيش البطلة من القوات البرية والقوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش وباقي الصنوف المقاتلة والساندة الاخرى بكل شجاعة وبسالة وصنعوا النصر بدمائهم الزكية وتضحياتهم الجسيمة حتى لا يكون للفكر الارهابي المتطرف موطئ قدم في ارض الوطن ولكي يعيش ابناء الشعب العراقي بعزة وكرامة".



وتابع، "لا ننسى اليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً ان نستذكر دور الشهداء الابرار والجرحى الابطال فألف تحية لأرواحهم الطاهرة وامنياتنا بالشفاء لكل جرحانا الابطال كما ويسعدنا ان نتقدم بشكرنا الكبير لفرسان الاعلام الابطال الذين كانوا المرآة التي عكست صورة الانتصارات والكلمة الصادقة التي نقلت للعالم اجمع بشائر التحرير ونثمن دورهم الكبير في صناعة النصر ودور شهداءهم الابرار الذين سقطوا من اجل الكلمة الصادقة والصورة الناصعة البياض لتلاحم الشعب والجيش معا فألف تحية اجلال واكبار لأرواحهم الطاهرة والشكر مقرون لقوات التحالف الدولي للدور الذي لعبته قواتهم الجوية في اسناد قطعاتنا الارضية وهي تؤدي دورها في معارك النصر والتحرير".



وأضاف رئيس اركان الجيش، :"ويسرنا ومن صميم القلب ان نتقدم بالشكر والامتنان لأهلنا الطيبين في محافظة نينوى الذين كانوا خير عون وسند لقوات الجيش والتشكيلات الامنية الاخرى في تحقيق النصر وتحرير مدينتهم العزيزة".

