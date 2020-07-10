فرقة الرد السريع تستلم منفذ المنذرية في ديالى

استلمت قيادة فرقة الرد السريع، الجمعة، منفذ المنذرية في محافظة ديالى.

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "ان فرقة الرد السريع استلمت، منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى". يشار إلى أن منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى، يقابله في الجانب الإيراني منفذ خسروي.



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