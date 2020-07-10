تنشر الخليج 365 بالصور، قيام عدد من المتظاهرين بقطع طرق الجامعة وعفج والحمزة والنجف احتجاجاً على تردي الطاقة الكهربائية، فيما طالب المتظاهرون بإقالة مدير الكهرباء في المحافظة. وأدناه مجموعة من الصور:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. متظاهرون يقطعون عدة طرق في الديوانية ويطالبون بإقالة مدير الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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