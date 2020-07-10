المناورات المصرية "حسم 2020".. "الجاهزية وجدية الردع"

أكد برلمانيون بارزون أن مناورات "حسم 2020" التي أجراها الجيش المصري غربي البلاد عكست جاهزية القوات المسلحة لتأمين الحدود، وقدرته على تنفيذ أي مهام تسند لها بكفاءة قتالية عالية.

وأضاف البرلمانيون، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "أبرز أهداف ورسائل المناورات هي التأكيد على جدية الردع لأعداء مصر، ولكل من تسول له نفسه، التعدي على سيادة مصر وأمنها القومي وأمن أشقائها".

ونفذت وحدات الجيش المصري بالمنطقة الغربية، قرب الحدود الليبية، مناورات "حسم 2020" العسكرية، والتي تضمنت تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجى للقوات البرية.

وقال المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي، الخميس، إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، شهد المرحلة الرئيسية للمناورة "حسم 2020" في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأوضح المتحدث العسكري المصري، على صفحته الرسمية، أن المناورات نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتى استمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية.

وشملت المرحلة الرئيسية للمناورات، وفق المتحدث العسكري، قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش الغير نظامية ، وتنفيذ رماية لإستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكديسات والدعم اللوجيستية .

بالإضافة إلى قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر بإبرار سرية صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف لعناصر المرتزقة وتدميره .

رسالة بجاهزية القوات المسلحة

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء كمال عامر، قال في حديث خاص لـ"الخليج 365" إن مناورات "حسم 2020" تعكس جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام تسند لها، وأولى تلك المهام تأمين حدود مصر الغربية ضد أي اعتداءات أو تهديدات.

وأردف اللواء عامر: "الرسالة التي عكستها المناورة أيضا أن الجيش المصري على أتم استعداد لحسم أي اعتداءات تهدد الأمن القومي المصري؛ وجاهزيته لردع أي عدو، وحفظ مكانة مصر الإقليمية ومصالحها".

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن مناورات "حسم 2020" رسالة، أن "مصر ليست دولة معتدية، وجيشها يحمي ولا يهدد أحد، لكن في حال وجود تهديدات فإنها ستحمي أمنها القومي".

وشدد "عامر" على أن "مناورات الجيش المصري بالمنطقة الغربية تؤكد بوضوح أن الأمن القومي الليبي والمصري متلازمين، إضافة إلى أن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصير البلدين واحد".

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أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي

بدوره، أكد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب المصري، ونقيب الأشراف، إن المناورات "حسم 2020"، تستهدف الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة المصرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا، والقوات الدفاعية والصاعقة والمظلات.

وأضاف أنها "تؤكد على جدية الردع لأعداء الوطن، ما يجعل المناورات رسالة لكل من تسول له نفسه، التعدي على سيادة مصر وحقها أمنها القومي وأمن أشقائها"، بحسب الشريف.

وقال وكيل البرلمان - في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه - إن مصر لديها جيش يدافع عنها، قوامه الشعب كله، ونفتديه بكل ما نملك، مثمنا جهود القيادة المصرية في الارتقاء بمستوى الجيش المصري ووضعه ضمن قائمة الجيوش الأقوى عالمياً.

وأردف: "وفي ذات الوقت لا يعرف الجيش الاعتداء أو الانتهاك على سيادة الآخرين، كما يفعل البعض تحقيقاً لأطماعه، ما جعله يتبوأ المكانة التاسعة، بين الجيوش الأقوى في العالم".

مصر في مواجهة وهم أردوغان

من جهته، قال اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر تحرص في مختلف المحافل الدبلوماسية وفي اللقاءات المشتركة على المستوى العالمي بالتأكيد على ضرورة وقف أية تدخلات أجنبية غير شرعية في ليبيا، والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة يضمن استعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها.

وشدد "عقيل" في بيان أصدره، الخميس، على عدم قبول مصر بتكرار تجربة وجود جماعات مسلحة بامتدادات إقليمية ودولية على مرمى حجر منها.

وأكد أن "موقف مصر تجاه ليبيا يمثل موقف عربي جمعي في مواجهة المشروع العثماني، الذي ما هو إلا وهم في عقل أردوغان (الرئيس التركي)".

ونبه وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن موقف مصر تجاه ليبيا يأتي انطلاقا من أن أي تدخل خارجي في الأزمة الليبية، يزيد من اشتعالها، ويرفع من درجة الاحتقان الداخلي، واستنزاف موارد الليبيين في حروب وصراعات لا تنتهي، ولصالح غير الليبيين.

واعتبر "عقيل"، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء التدخلات التركية على الحدود الغربية لبلاده، كانت بمثابة رسائل للعالم كله، تكشف أطماع أردوغان من وراء تواجده في ليبيا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد رسم في 20 يونيو/حزيران الماضي خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية؛ الخطوط الحمراء للأطماع التركية في ليبيا، وأعلن حدود معادلة الأمن القومي العربي، دون استبعاد تدخل عسكري مباشر.

وأكد السيسي، أن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح مليشيات متطرفة، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر".

وقال السيسي، إن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار.