خطة فلسطينية بديلة لـ"صفقة القرن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت القيادة الفلسطينية استعدادها لاستئناف المفاوضات السياسية مع إسرائيل من نقطة 2008، على اعتبار أنها قطعت شوطا طويلا في طريق الوصول إلى الحل، وذلك كبديل لـ"صفقة القرن".

الرئيس الفلسطيني: لا مفاوضات مع وجود "صفقة القرن"

جاء ذلك في ورقة قدمتها القيادة الفلسطينية إلى اللجنة الرباعية، أطلع مسؤول فلسطيني ”الخليج 365” على تفاصيلها، وتم تقديم هذه الورقة كعرض بديل لخطة صفقة القرن الأمريكية التي رفضها الفلسطينيون.

”الخليج 365” تنفرد بخطة فلسطينية بديلة لـ"صفقة القرن"

وفي الورقة دعت القيادة الفلسطينية أعضاء اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) إلى عقد مؤتمر دولي، من أجل استئناف المفاوضات الثنائية المبنية على القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة والمرجعيات المتفق عليها، وضمن سقف زمني محدد لا يتجاوز العام الواحد، مع ضمان عدم قيام أي طرف بخطوات غير مشروعة أو أحادية كالاستيطان والضم.