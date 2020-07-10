رسالة من الإمارات لكوريا الجنوبية تحتفي بـ40 عاما من الشراكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالة خطية إلى مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية بمناسبة الاحتفاء بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



الرسالة سلمها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اللقاء الذي عقده مع كانج كيونج هوا وزيرة خارجية كوريا الجنوبية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى سيؤول.

إطلاق المسار السريع

وأطلقت الدولتان خلال اللقاء "المسار السريع"، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين والذي يأتي تماشيا مع جهود الدولتين في إيجاد ممر سفر آمن يضمن تسهيل إجراءات الدخول ،والتأكد من أن الذين يزورون البلدين من أجل نشاط تجاري أو غرض إنساني مهم يمكنهم بدء أنشطتهم على الفور.

ويتم من خلال إجراء المسار السريع تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل وبعد السفر بين الدولتين، والذي يسهم في تقليل مدة الحجر الطبي والمساهمة في استئناف الأنشطة التجارية والإنسانية بين البلدين على نحو سريع وأمن.

ويأتي الإعلان عن المسار السريع بعد التعاون الاستثنائي بين البلدين خلال أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا على جميع الأصعدة حيث قدم الجانب الإماراتي إذنا استثنائيا لرجال الأعمال الكوريين بدخول الإمارات وخاصة العاملين في مشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية.

كما تم تشغيل الرحلات الجوية بين أبوظبي وإنشيون والتنسيق المشترك في إجلاء رعايا الدولتين من دول أخرى.





وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الاستراتيجية الخاصة وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها الدبلوماسية والصحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية والبنية التحتية والنفط والغاز والبحث العلمي والتكنولوجيا والتعليمية.

كما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجمل التطورات الإقليمية والدولية ومنها اليمن وسوريا وليبيا وإيران.

جهود مواجهة كورونا

واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره.

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وفي هذا الصدد تبادل الجانبان التعازي في ضحايا "كوفيد - 19".. وأكدا على أهمية التنسيق والتعاون القائم على صعيد تبادل الخبرات وتطبيق الفحوصات المتطورة لاكتشاف حالات الإصابة بالفيروس بالاضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة للوصول إلى لقاح للمرض.

كما أكد الجانبان على أهمية استمرارية تبادل الزيارات بين البلدين الصديقين وذلك انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية.

وأثنى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على التعاون المشترك بين الإمارات وكوريا الجنوبية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والذي جاء انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الصديقين مثمنا دعم كوريا للدولة على الصعيد الطبي لمساعدتها على احتواء الجائحة.





وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته كونه أول وزير خارجية يزور كوريا الجنوبية منذ تفشي جائحة "كوفيد - 19" مؤكدا على العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية وما يجمعهما من شراكة استراتيجية أثمرت العديد من المنجزات في العديد من المجالات.

وأشاد بالتزام أبناء الجالية الكورية الجنوبية المقيمين بالإمارات بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة "كوفيد - 19" معربا عن تمنياته للشعب الكوري الصديق السلامة والرخاء والازدهار.

وأشار إلى تطلعه من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على كافة المستويات وذلك بما يحقق المصالح المشتركة لهما ويعود بالخير على شعبيهما.

كما أشاد بدعم كوريا الجنوبية الصديقة لمعرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه الدولة العام المقبل معربا عن تطلعه لمشاركة متميزة من كوريا الجنوبية الصديقة في هذا المعرض العالمي.

حضر اللقاء عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية.