إثيوبيا تعلن اعتقال شخصين مشتبها بهما في مقتل فنان شهير

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/7/10 08:37 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السلطات الإثيوبية، الجمعة، اعتقال شخصين مشتبها بهما في قتل المغني هاشالو هونديسا، في حادث أشعل احتجاجات قتل فيها 166 شخصا الأسبوع الماضي.
واندلعت احتجاجات كبيرة في أديس أبابا وامتدت إلى منطقة أوروميا بعد مقتل هاشالو الذي يحظى بشعبية كبيرة بين أبناء عرق الأورومو الذي ينتمي إليه، في حادث وصفه رئيس الوزراء آبي أحمد بأنه "عمل شرير".
وقال المدعي العام أدانيش أبيبي في بيان: إن "الرجل الذي أطلق النار عليه كان يتصرف بأوامر من جماعة جبهة تحرير أورومو المناهضة للحكومة".
وتم القبض على رجلين أحدهما الذي يشتبه في أنه أطلق النار، والآخر شريكه في الجريمة، وأشار أدانيش إلى أن مشتبها به ثالثا لا يزال هاربا.
وتابع في بيان "ألقينا القبض على من قتله ومن تعاون في القتل، وسنواصل فرض سيادة القانون".
ولم يتم توجيه اتهامات للمشتبه بهم.
واندلعت مظاهرات احتجاجية في أديس أبابا للتعبير عن الغضب بعد مقتل الفنان الإثيوبي الشهير هاتشالو هونديسا إثر تعرضه لإطلاق، في ضاحية مجمع جالان السكني جنوب العاصمة.
وفور سماع نبأ وفاة الفنان الإثيوبي قام محبوه بإغلاق تام لمداخل العاصمة أديس أبابا التي شهدت مظاهرات ووضع الحواجز وحرق الإطارات على الطرق الرئيسة تعبيرا عن الغضب.
ولم يعرف على الفور الدوافع وراء مقتل الفنان الإثيوبي الذي ينحدر من قومية الأورومو، ويرى كثيرون أن موسيقى هونديسا تدافع عن حقوق عرقية الأورومو، وهي العرقية الأكبر في إثيوبيا متعددة العرقيات.
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