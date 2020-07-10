هولندا تحيل روسيا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

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لاهاي: أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة أنها أحالت روسيا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "لدورها في تحطم الرحلة رقم ام اتش17" للطائرة التي سقطت فوق أوكرانيا في 2014.

واتهمت هولندا وأستراليا روسيا بمسؤولية إسقاط الطائرة التي كانت في رحلة بين امستردام وكوالالمبور في 17 تموز/يوليو 2014.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في بيان إن "إحقاق العدل للضحايا الـ298 لانفجار الرحلة رقم ام اتش17 هو الأولوية العليا للحكومة وسيبقى كذلك".

وتابع أنّ هولندا ستشارك "كل المعلومات المتوفرة وذات الصلة حول إسقاط الرحلة رقم ام اتش 17" مع محكمة.

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وأسقطت طائرة البوينغ 777 التابعة للخطوط الماليزية بصاروخ "بوك" روسي فوق منطقة تشهد نزاعاً مسلحاً بين انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا والقوات الأوكرانية.

وقتل 298 شخصاً كانوا على متنها بينهم 196 هولندياً.

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة واقترحت فرضيات أخرى من بينها أن تكون الطائرة اسقطت بواسطة مقاتلة أوكرانية أو صاروخ بوك اوكراني.