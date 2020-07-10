الصين تحظر استيراد بعض السلع الغذائية

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بكين: حظرت الصين موقتا استيراد سلع غذائية من ثلاث شركات إكوادورية بعد رصد فيروس كورونا المستجد على أغلفة حفظ قريدس مجلد، خلال عمليات فحص جديدة لسلع مبردة أعقبت تفش جديد للفيروس في بكين.

وجاءت فحوص أجريت على أغلفة حفظ قريدس من نوع وايت ليغ في مرافئ داليان وشيامن، إيجابية، حسبما ذكر المسؤول في الإدارة العامة للجمارك بي كيشين في مؤتمر صحافي الجمعة.

لكن الفحوص التي أجريت داخل أغلفة الحفظ وعلى القريدس نفسه، جاءت سلبية.

وقالت سلطة الجمارك إنها ستوقف موقتا استيراد السلع من الشركات الإكوادورية الثلاث التي جاءت الفحوص على سلعها إيجابية.

وأدى اكتشاف بؤرة لفيروس كورونا المستجد في بكين الشهر الماضي إلى تشديد عمليات فحص السلع الغذائية المستوردة، بعد أن رصد الفيروس على لوح تقطيع يستخدم لتحضير سمك السلمون المستورد في سوق شينفادي الكبير للبيع بالجملة.

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وحظرت الصين الواردات من عدد من منتجي السلع الغذائية في الخارج، حيث سجلت إصابات بالفيروس ومنها مصدّر لحوم الدواجن الأميركي تايسون فودز وشركة اللحوم الألمانية تونييس.

كما أطلقت الصين حملة على مستوى البلاد لفحص سلع غذائية مبردة من "دول عالية المخاطر".

وقال بي إن سلطات الجمارك الصينية أجرت فحوصا على أكثر من 220 ألفا من السلع الغذائية وأغلفة الحفظ والبيئة المحيطة بها، منذ اكتشاف البؤرة في سوق شينفادي.

ولم ترصد أي آثار للفيروس على سلع أخرى، وفق بي الذي أضاف أن رصد آثار الفيروس على القريدس لا يعني قطعا أن السلع ملوثة.

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