محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، انطلاق الموجة ١٦ لاستعادة الأراضي الزراعية المتعدى عليها، وإزالة الإشغالات في مركز الفرافرة.
وأكد الزملوط، إزالة التعديات على 59 فدانًا "أراضي الدولة"، كما يجري عمل متابعة يومية ودورية لجميع أراضي الدولة، لمنع وإزالة أي تعديات في مهدها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حملة لإزالة التعديات في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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