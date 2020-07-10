العراق: تسجيل 2848 إصابة جديدة بكورونا و78 حالة وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 72 ألفا و460 حالة.

وأضافت الوزراة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 2960 وشفاء 1878 حالة ليصل عدد المتعافين 41 ألفا و380 حالة.

وأشارت الصحة العراقية إلى أنه تم فحص 12 ألفا و54 نموذجا في كافة المختبرات المختصة؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية ظهور الفيروس بالبلاد 661 ألفا و90 نموذجا.