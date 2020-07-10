بالفيديو.. أب يضع ابنه فوق "تندة" لتأديبه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يوثق تعذيب مواطن لنجله، بوضعه أعلى "تندة" أسفل شرفة منزله بالمجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية.

ووفقًا لمقطع الفيديو، ترك الأب ابنه فوق "تندة" في الشمس، وسط مطالبات من جانب النشطاء بتدخل لجنة حماية الطفل والأجهزة الأمنية لنجدة الطفل.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، بأن الأجهزة الأمنية لم تتلقى أية بلاغات بشأن الواقعة.

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