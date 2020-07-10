الأمين العام للأمم المتحدة / التدخل الخارجي في ليبيا بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن يوم الأربعاء من أن الصراع في ليبيا دخل مرحلة جديدة ”مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل“.

وعبر غوتيريش عن قلقه الشديد من الاحتشاد العسكري حول سرت والتدخل الخارجي المباشر في انتهاك لحظر الأمم المتحدة للأسلحة.

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وهوت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. ومنذ 2014 وليبيا منقسمة، إذ تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على العاصمة طرابلس والشمال الغربي، بينما يحكم القائد العسكري خليفة حفتر الشرق.