روسيا تبدأ رفع القيود عن الطيران الدولي الأربعاء المقبل

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أعلنت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، أن موعد عملية رفع القيود عن الطيران الدولى ستبدأ فى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة، عن جوليكوفا تصريحها -فى إحاطة إعلامية- "بالنسبة لإمكانية استئناف حركة الطيران، نقترح أن تكون فى 15 يوليو 2020".
يذكر أنه على خلفية تفشى
كانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت فيروس (كورونا) المستجد، الذى يسبب مرض (كوفيد-19)، الذى ظهر فى الصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية فى بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشى العدوى القاتلة.
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