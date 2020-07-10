العراق تسجل 2848 إصابة جديدة بكورونا المستجد و78 حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الحالات المسجلة فى البلاد إلى 72 ألفا و460 حالة.
وأضافت الوزراة - وفقا لماأوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم/ الجمعة/ - أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 2960 وشفاء 1878 حالة ليصل عدد المتعافين 41 ألفا و380 حالة.
وأشارت الصحة العراقية إلى أنه تم فحص 12 ألفا و54 نموذجا فى كافة المختبرات المختصة؛ وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية ظهور الفيروس بالبلاد 661 ألفا و90 نموذجا.
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