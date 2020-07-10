إصابة 5 فلسطينيين واعتقال شخص إثر قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان

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أصيب 5 فلسطين يين واعتقل أحدهم، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الجمعة، المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان والاستيلاء على الأراضي في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس.

وأفادت وكالة الانباء ال فلسطين ية، بأنه فور وصول المشاركين في المسيرة، قمعتهم قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز

المسيل للدموع، و اعتدت بوحشية على أحد المشاركين، وأصابته قبل أن تقوم باعتقاله.وأوضحت أنه جرى نقل أربع إصابات إلى المستشفيات عقب استهدافها بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، من بينها رئيس بلدية عصيرة الشمالية، الذي أصيب بقنبلة صوت، أدت إلى كسور في اليد وبتر أحد أصابعه.وشارك في المسيرة التي دعت إليها فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المئات من أهالي المحافظة، ونشطاء سلام أجانب، رفعوا خلالها الأعلام ال فلسطين ية والشعارات المنددة بعمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين، وعمليات العنف والعربدة التي يزاولها المستوطنون في المنطقة.