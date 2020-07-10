الأردن.. تسجيل 4 حالات غير محلية تحمل فيروس كورونا المستجد

سجل الأردن، يوم الجمعة، 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 1173 حالة.
وتوزعت الإصابات كالآتي: حالتان لأردنيين قادمين من الخارج (من جنوب إفريقيا) ممن يقيمون في فنادق الحجر، وحالتان لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري.
وسجلت السلطات الصحية في الأردن 4 حالات شفاء جميعها في مستشفى الأمير حمزة.
وأفادت وزارة الصحة بأنه تم إجراء 5874 فحصا مخبريا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 454575 فحصا.
هذا، وأكدت وزارة الصحة أنه رغم انخفاض عدد الإصابات، فخطر الوباءما زال موجودا، داعية الجميع التقيد بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق "أمان" للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة في وقت مبكر.
كما أكدت على أهمية تطبيق "صحتك" الذي يزود مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحية وتحذيرات وتنبيهات تتعلق بمستجدات الحالة الوبائية.
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