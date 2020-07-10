الجزائر تسجل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 18 ألفا و242 مصابا، و996 حالة وفاة.
وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى إنه تم تسجيل 434 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدةجراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 13 ألفا و124 حالة.
وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 50 مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز فى ولايةالبليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحى تماما عن 19 ولاية أخرى، وذلك حتى 13 يوليو الجاري.
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