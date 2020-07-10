الحريرى: نثق بأن الحكومة الفرنسية الجديدة ستكثف الدعم للبنان

بيروت أ ش أ

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، عن ثقته بأن الحكومة الفرنسية الجديدة، ستعمل على تدعيم علاقات الصداقة والتضامن بين البلدين، وتوطيد الدعم الذى تقدمه فرنسا إلى لبنان لاسيما فى ظل الظروف

الصعبة التى يمر بها لمواجهة التحديات الكبيرة على الصعيدين السياسى والاقتصادي.

جاء ذلك فى رسالة بعث بها "الحريري" إلى رئيس الوزراء الفرنسى الجديد جان كاستكس، مهنئا إياه بتوليه مهام منصبه.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا فى الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ، فى حين يرى وزراء وسياسيون من مختلف القوى السياسية اللبنانية أن هذه الفترة هى الأصعب والأكثر قسوة منذ فترة المجاعة التى عرفها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى.