لبنان يسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 2082 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) . خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) . وذكرت الوزارة -فى بيان اليوم الجمعة- أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 4563 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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